Ex-relações públicas lança projeto nutricional para crianças e adolescentes

Daniela Borba, 43 anos, é a idealizadora do projeto Educação Nutricional, que visa estimular a criação da consciência e autonomia com a alimentação para crianças e adolescentes, dos 9 aos 17 anos. No sábado, 17 de março, acontece a edição pré-Páscoa, na Rótula das Cuias (Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 135), às 8h, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

Daniela conta que, com a segunda maternidade, a atenção com a alimentação aumentou. “A maternidade me levou às panelas e vi a necessidade de me aprimorar para sairmos do marasmo em busca de qualidade de vida”, conta. Acompanhando esse movimento, a carreira de Daniela também mudou. A ex-relações públicas ingressou em uma segunda graduação, agora, na área da Nutrição.

A mãe do Nicolas e da Ana Clara concilia a jornada materna à prática de esportes. Ela treina cinco dias por semana, mas apesar do gosto pela atividade, garante, o foco para a formação de nutricionista se deve aos pequenos. “Eu quero trabalhar com crianças e adolescentes porque nessa fase eles vão adquirindo autonomia para fazer as próprias escolhas e adquirir hábitos, que os acompanham durante a vida”, entende.

A nutricionista em formação acredita que o incentivo à alimentação saudável virá através da interação com outras crianças. “No coletivo, as crianças funcionam muito bem, uma vê o que a outra curte (comidas saudáveis) e quer também”, garante.

A intenção é fazer com que o projeto crie periodicidade semanal. “A intenção é fazer com que os pais se exercitem e levem as crianças para aprender a curtir um lanche saudável” . Na 'Caça ao ninho' que acontece amanhã, as crianças vão participar de uma degustação de saladas e bolo de cenoura. O primeiro é para a Winners Assessoria Esportiva, grupo de corridas, mas Daniela adianta, as próximas edições serão abertas ao público.