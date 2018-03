Jerônimo chegou em Porto Alegre

No dia 8 de março o GeraçãoE foi conferir uma novidade na Capital. No bairro Bela Vista, na rua Casemiro de Abreu, nº 1224, abriu a segunda loja do Jerônimo Smash Burger – nova rede de hamburgueria do Grupo Durski. É a segunda unidade no Brasil, a primeira fica no Shopping Estação, em Curitiba. O cardápio tem como principal os oito sabores de burgers smash it, que segundo o Chef Junior Durski é mais saudável do que os convencionais, com apenas 15% de gordura - 50% a menos do que se usa no segmento. Os pedidos também são preparados na hora do pedido do cliente, sob o conceito taylor made. Além de hambúrgueres, o cardápio conta com cinco tipos de salada, três sabores de limonada, duas opções de sobremesa, chopes, cervejas e vinho.

Com uma área de 335m², o local comporta 111 pessoas e tem decoração descontraída e colorida. As paredes de tijolos aparentes que remetem às ruas de West Village, em Nova York. Uma delas foi contemplada por grafites da artista Paula Plim, natural de Porto Alegre. O restaurante resolveu apostar nos totens para autoatendimento.“Eu faço uma analogia: os totens são o Whatsapp e o caixa é o telefone. Hoje todo mundo prefere mandar uma mensagem. Quando você vai até os totens, você escolhe que quer mandar uma mensagem para a cozinha”, comenta Junior.

O chef explica que Porto Alegre foi a segunda cidade escolhida por eles pelo acolhimento que receberam aqui. Dono da rede Madero, ele já conhecia o perfil da capital. “A gente demorou muito para vir para Porto Alegre. Tínhamos um certo receio de vir para cá com o Madero, porque é um restaurante de carnes, e isso é o que o gaúcho sabe fazer como ninguém. Mas quando a gente veio foi uma coisa sensacional”, rememora.

Para entrar no ramo das hamburguerias, nova febre por aqui, Junior ressalta: “Tem que ter uma experiência de negócios, além de chef. Tem que ter sangue empreendedor, ser empresário, ter uma estrutura financeira por trás disso e um programa de trabalho muito envolvido”. O empreendedor investiu R$3,3 milhões na nova loja.

Na próxima semana a rede abre outro restaurante em Brasília. Ainda este ano Porto Alegre terá mais um Jerônimo, no shopping Iguatemi. Na capital gaúcha, funciona de segunda à domingo, das 11h30 às 23h.