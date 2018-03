Chega a Porto Alegre serviço de aluguel de bolsas de luxo

A economia compartilhada e o uso colaborativo de itens e serviços têm se expandido para mercados até então improváveis. Já presente em outras capitais do País, o aluguel e o marketplace de bolsas de luxo chegou a Porto Alegre no início de fevereiro através da Volpe Luxo Inteligente

Amigas de longa data, as empresárias Vanessa Oliveira, 28 anos, e Fabiana Denes, 30, buscaram no filme Sex and the City (2008) - no qual a personagem Louise (Jennifer Hudson) aparece toda semana com uma bolsa diferente - a inspiração para um desejo antigo em comum: empreender em ambiente digital no setor da moda.

A exemplo de grande parte das iniciativas empreendedoras, a dificuldade inicial foi o investimento, já que algumas bolsas chegam a custar R$ 20 mil . Mas o que parecia um empecilho se tornou uma oportunidade.

Para complementar a ideia original, de ofertar bags produzidas por grifes famosas, surgiu o marketplace: a intermediação entre quem quer alugar as bolsas e quem quer disponibilizá-las para aluguel ou até a venda das peças.

Atualmente, apenas 15% das mais de 70 bolsas disponibilizadas pela Volpe são aquisição própria. "É um mercado que quer sempre novidade e variedade, e nosso problema era o mix (de ofertas). O marketplace veio para resolver isso e para permitir que as pessoas possam compartilhar seus produtos", explica Vanessa. O preço para aluguel parte de R$ 80,00.

Além da economia - as locações variam de 1% a 5% do valor total do acessório - e da possibilidade de experimentar a bolsa antes de adquiri-la, a Volpe aposta no conceito ecofriendly para atrair as consumidoras.

"As pessoas alugam, não porque não têm dinheiro, mas porque querem ter variedade e também (se preocupam) em um consumo consciente", diz Fabiana.

Como funciona o negócio

Além das consagradas, há opções vintage personalizadas por artistas Foto: CLAITON DORNELLES /JC

O processo de locação da Volpe Luxo Inteligente está disponível para todo o País e é totalmente digital. O acessório é enviado em embalagem personalizada, envolta em papel seda e com um perfume especial.

"Entregamos uma experiência de luxo", resume Vanessa. Para as clientes de Porto Alegre, também é possível conhecer o showroom e retirar as bolsas pessoalmente, na rua Quintino Bocaiúva, nº 967.

Para o futuro, além de oferecer outros acessórios femininos, está a ideia de atender o público masculino, disponibilizando malas e relógios.

A Volpe ainda possui o departamento Garimpage, em que bolsas vintage são encontradas em brechós e, mesmo não fazendo parte do hall das grifes consagradas, sofrem intervenções de artistas plásticos. Para Fabiana, produtos assim representam um "novo luxo", no qual as pessoas "não procuram necessariamente coisas caras, mas sim diferentes e exclusivas".

Para quem quer alugar (a partir de R$ 80,00), comprar ou colocar seus produtos à disposição, o site é volpeli.com.br.





Ação será lançada para o Dia da Mulher

Vanessa Oliveira e Fabiana Denes da Volpe Luxo Inteligente Foto: CLAITON DORNELLES /JC

Pensando em valorizar a data e aliar a marca ao empoderamento feminino, a Volpe Luxo Inteligente lança, neste Dia da Mulher, a campanha We have the power. Cinco mulheres porto-alegrenses com reconhecimento em suas atividades profissionais escolheram bolsas do próprio acervo, que ficarão disponíveis para o aluguel até o final de março.

Todo o valor arrecadado com a campanha será destinado ao movimento Vamos Juntas, criado pela jornalista Babi Souza e que incentiva mulheres a andarem juntas nas ruas contra o assédio.

Foram selecionadas para participar as empresárias Mariella Stock, Xuxa Pires e Eliana Azeredo, a estilista Eduarda Galvani e a nutricionista Cristina Zinelli.

Acompanhe as atualizações da iniciativa pela página do Facebook: www.facebook.com/volpe.li