Jornalista Laura Medina cria clube de vantagens para mulheres

A ideia é criar um tour de experiências para mulheres na área da Saúde, Beleza, Moda e Gastronomia, explica . Algo similar a um livro de cupons de vantagens. "Em um ano, a cliente terá 90 possibilidades para ganhar experiências de produtos e serviços dentro desses quatro segmentos", adianta ela.

As consumidoras irão adquirir um passaporte e, quando comprarem um dos produtos ou serviços dos parceiros da Sou Bella, ganharão vantagens exclusivas. A divulgação ocorreu no 300 Cosmo Dining Room, em Porto Alegre, e já há uma página no Facebook: facebook.com/soubellaexperience