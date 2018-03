Ex-apresentadora do Studio Pampa vira designer de interiores

Suellen Ribeiro , 32 anos, foi uma das apresentadoras do programa Studio Pampa, da Rede Pampa, num período em que a atração era uma das principais opções de entretenimento na mídia do Rio Grande do Sul. Até a ex-presidente Dilma Rousseff, enquanto candidata, usou o espaço para ganhar popularidade no Estado. Atualmente, a comunicadora aposta em outro ramo, o da Arquitetura, com o Studio Suellen Ribeiro Design.

A troca de carreira exigiu planejamento. "Com o tempo, fui buscando aperfeiçoamento e preparando a saída da TV. Claro que com um aperto imenso no coração. Tenho um carinho imenso por este período da minha vida, mas hoje o Studio Suellen Ribeiro Design e a carreira que construí me preenchem 100%", relata.

Suellen diz que sempre foi apaixonada por design de interiores. Aos poucos, essa paixão se tornou algo maior, até virar porta de entrada no empreendedorismo. "Busquei diversos cursos para adquirir os conhecimentos necessários. Me formei em Administração de Empresas, fiz pós-graduação em Arquitetura de Interiores, MBA em Arquitetura de Luxo, estudei Design de Interiores no Instituto Marangoni, em Milão. Participei da Hotel Architecture Summit, em Nova Iorque, e do concorrido Luxury Architecture Summit, ministrado pelo egípcio Karin Rashid, na Itália, referência mundial na área do design", lista ela.

Atualmente, está fazendo especialização em Arquitetura Comercial e pós-graduação em Arquitetura Hoteleira.

Suellen tem mais de 54 mil fãs no Instagram e acredita que a visibilidade na rede, mais a lembrança do público por sua presença na telinha, a ajudam na nova estrada. " Faz anos que deixei a TV e ainda hoje tenho muitos seguidores que me acompanham desde aquela época . É motivador ver o feedback das pessoas sobre meus projetos, além do carinho e torcida."