Em ato, juízes e procuradores pde manutenção do auxílio moradia e reposição salarial

O dia 15 de março foi marcado por atos em defesa do auxílio moradia, da reposição salarial e do discurso em favor da independência do Ministério Público e do Poder Judiciário em todo o país. Em Porto Alegre, um ato público reuniu juízes e procuradores federais e do Trabalho no Foro Trabalhista. No vídeo, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul (Ajufergs), Gerson Godinho da Costa, e o presidente da Associação Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região (Amatra IV), Rodrigo Trindade, explicam os motivos da mobilização. Saiba mais na matéria Juízes e procuradores defendem auxílio moradia e reposição salarial em Porto Alegre