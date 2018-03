Festejos do St. Patrick's Day animam regiões de Porto Alegre

Publicado em 18/03/2018 - 17h22min.

Este ano o St. Patrick's Day, que chegou a ter um princípio de polêmica, sobre fechar ou não fechar ruas, mostrou que veio para ficar em Porto Alegre. De shopping centers a bares e pubs e, claro, as ruas, a data do santo da cerveja envolveu milhares de pessoas. No Shopping Total, mais de 15 mil pessoas passaram pelos quiosques e se concentraram no estacionamento. Nos bairros Rio Branco e Moinhos de Vento até o Quarto Distrito, a multidão se repetiu. Ajudou a turbinar a data a maratona de eventos do Distrito C.