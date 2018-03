O espetáculo Korvatunturi, que está em cartaz desde 2012 em programações em Gramado, está nos 160 anos do Theatro São Pedro , em Porto Alegre. A montagem estreia sua temporada comercial de apresentações no palco da Capital. Korvatunturi aborda temas como amor, amizade, fé e esperança. A iniciativa conta com elementos de circo, teatro, música, acrobacia, dança e efeitos visuais.