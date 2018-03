CEO da Zenvia: tecnologia tem de atender às necessidades da empresa

O CEO da Zenvia e cofundador da WOW Aceleradora, Cassio Bobsin, dá dica de como as empresas devem se orientar ao buscar tecnologias, principalmente em meio a tantas opções. "Sempre que trabalho com empresários que estão pensando em adotar algo a minha sugestão é pensar exatamente o que precisa e depois vê se a tecnologia que atende este resultado, e não o contrário." Para Bobsin, é preciso ter clareza do que se quer com a tecnologia. O CEO participou de evento e especial do JC sobre Mercado Digital