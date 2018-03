Muito público e test drives em máquinas movimentam Expodireto

Grandes e pequenas máquinas agrícolas são atrações na Expodireto em Não-Me-Tique, conhecida como maior feira de tecnologia de precisão no País. Os produtores rurais que visitam a feira circulam de um lado a outro com olhares atentos e deslumbrados, como em um parque de diversões. Fabricantes promovem exibição dos equipamentos, com test drives para que os interessados possam ter um gostinho dos recursos para usar na lavoura.