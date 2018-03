Porto Alegre se somou aos movimentos ao redor do Brasil e do mundo nos atos do Dia Internacional da Mulher. A Marcha das Mulheres e as ações pela data na quinta-feira, 8 de março, ocorreram durante todo o dia. Manifestantes seguiram por avenidas e ruas centrais, com muita animação e performances, denunciando a violência e cobrando direitos. A marcha uniu mulheres do campo e da cidade.