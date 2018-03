Diante do editorial publicado sobre o Dia Internacional da Mulher e intitulado A mulher segue em busca de mais e novos espaços , 10 profissionais da Redação dotoparam gravar um vídeo com trecho do texto do editor de opinião, Roberto Brenol. O vídeo marcou a data e demarcou as condições feminina e o que é preciso ainda avançar.