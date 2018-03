Bandeiras sociais defendidas por Marielle protestam no Rio após uma semana de sua morte

Carregando faixas e cartazes pedindo justiça e vestindo camisetas com o rosto de Marielle Franco. Desta forma se apresentaram os manifestantes no Rio de Janeiro na primeira semana após a morte da vereadora. Um luto inquieto exposto através das mais diversas formas por moradores de favelas, negros, pobres e LGBTs. Comunidades que Marielle defendeu até terça-feira (13) - ela foi assassinada na quarta (14). Do carro de som, lideranças gritavam frases como "Marielle vive, favela resiste e vidas negras importam". Os suspeitos do atentado contra Marielle ainda estão sendo procurados pela Polícia Federal e Polícia Militar.