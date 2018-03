Padre russo benze espaçonave antes da decolagem no Cazaquistão

Se durante a corrida espacial a União Soviética era um país oficialmente ateu, as atuais missões espaciais das antigas nações do império parecem contar com o apoio da religião. Nesta terça-feira (20), como já é tradição nas missões russas, um padre ortodoxo (foto) conduziu uma bênção em frente à nave espacial Soyuz MS-08, em sua plataforma de lançamento, no cosmódromo de Baikonur, na região Sul do Cazaquistão, em base alugada pela Rússia. A cápsula foi lançada nesta quarta-feira (21) e transporta os astronautas americanos Andrew Feustel e Richard Arnold, da NASA, e o cosmonauta russo Oleg Artemyev, da Roscosmos, para a Estação Espacial Internacional, como parte da expedição 55/56.