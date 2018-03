Feira do Peixe tem montagem iniciada no Largo Glênio Peres

A tradicional Feira do Peixe de Porto Alegre já começou a ser montada em frente ao Mercado Público (foto), no Centro Histórico. A abertura oficial da 238ª edição da feira acontece na terça-feira (27) e marca início das programações, que acontecem também nos bairros Restinga e Belém Novo. A montagem de 54 bancas de pescado e outras quatro de alimentação no Largo Glênio Peres iniciou na segunda-feira (19). Além da comercialização dos produtos para a Páscoa, as bancas venderão bolinhos, espetinhos de peixe e a famosa tainha na taquara. O evento é conduzido por feirantes da Colônia Z5 de Pescadores e da Associação de Pescadores (Appesul) e envolve mais de 250 famílias de pescadores das Ilhas do Delta, Belém Novo e Lami. A edição de 2017 movimentou R$ 5,6 milhões.