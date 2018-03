Vila Cidadã é atração no 8º Fórum Mundial da Água em Brasília

O 8º Fórum Mundial da Água não é só para os governantes do Brasil e do mundo. As crianças e adultos, fora dos debates políticos de Brasília, estão aproveitando para se divertir na Vila Cidadã, no estádio Mané Garrincha no Distrito Federal - sede do evento. A Vila Cidadã é a uma espécie de vários aquários e espaços que reproduzem locais distintos do globo terrestre, mas que foram unidos por artistas através de pinturas, esculturas e videos. Porém, não pense que são só brincadeiras: o público também participa de debates e talk shows sobre a importância da água potável e como devemos cuidá-la. A entrada para participar das atividades Vila é gratuita. O fórum começou no sábado (17) e termina nesta sexta-feira (23).