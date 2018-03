Polícia Civil do Rio Grande do Sul ganha nova identidade visual

O governador José Ivo Sartori (PMDB) assinou nesta segunda-feira (19) o decreto que institui a nova identidade visual da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Aprovada em novembro de 2017 pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a proposta de padronização da identidade visual das polícias do Brasil prevê o branco, o preto e o cinza como cores oficiais da corporação. “Ter uma identificação unificada facilita o reconhecimento da instituição perante a comunidade”, disse Sartori. Na mesma cerimônia, o governador autorizou a criação das novas medalhas Mérito de Inteligência Policial, Mérito de Gestão Polícia Judiciária e Mérito Funcional e de novos selos de eficiência para a instituição. De acordo com o secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, a assinatura dos decretos "é uma forma de destacar o trabalho da polícia e a dedicação dos profissionais que nela atuam”.