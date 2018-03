Mujica alerta partidos de esquerda no Brasil: 'Não terão Lula eternamente'

Teve gente especulando que a largada da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Santana do Livramento , na fronteira entre Brasil e Uruguai, poderia ser pretexto pare ele fugir para evitar a prisão com a condenação de 2ª instância. Lula reagiu dizendo que poderia "dar um pulo" no país vizinho, o que não faria. O ´petista participou de um evento na praça Internacional com os ex-presidentes do Uruguai Pepe Mujica e do Equador Rafael Correa. Lula não deu o pulinho, mas não escapou de levar um "puxão de orelha" de Mujica que defendeu que é preciso fortalecer os partidos no Brasil. "As mudanças não podem se respaldar em uma figura só", afirmou o político uruguaio, pregando a união da esquerda. "Sem unidade não há poder. Sorte que tem Lula. Mas, na luta, não terão Lula eternamente", preveniu Mujica, que travou a conversa em uma mesinha singela com Lula ao lado.