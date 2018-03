Rússia reelege Putin, que ficará no poder até 2024

A reeleição de Vladimir Putin como presidente da Rússia, confirmada neste domingo (18), representa um recorde no país desde o fim da União Soviética em 1991. Com o resultado das eleições, nas quais Putin foi eleito com 76% dos votos, ele ficará até 2024 à frente da segunda maior potência nuclear do planeta, quando completará 25 anos de poder. O comparecimento dos eleitores às urnas, maior preocupação do governo em busca de legitimidade para o resultado, ficou em 67%, acima dos 65% da eleição de 2012 e dentro da meta traçada pelo Kremlin. Na noite de ontem, Putin celebrou a vitória (foto), subindo ao palco do evento que celebrava o quarto aniversário da anexação da Crimeia da Ucrânia. "Essa vitória é um sinal de confiança e de esperança", disse, antes de puxar o coro "Rússia, Rússia, Rússia!", sob um frio de -8°C.