Festas de Saint Patrick's Day agitam ruas e bares de Porto Alegre

O dia de São Patrício já virou febre em Porto Alegre e este ano não poderia ter sido diferente. Milhares de pessoas movimentaram as ruas, bares, casas noturnas e restaurantes da Capital para comemorar a tradicional festa Irlandesa, que tem como temática a típica cerveja verde. Foram pelo menos dez eventos programados ao longo do sábado (17), principalmente nos bairros Moinhos de Vento, Bom Fim, Cidade Baixa e no 4º Distrito. O Largo Cultural do Shopping Total foi um dos pontos com maior concentração ao longo do dia (foto), com cerca de 20 mil pessoas circulando entre a tarde e a noite em meio a shows, food trucks e outras atrações. Mas o dia não foi só de festa. Na madrugada houve registro de tumulto e briga na rua Padre Chagas e a Brigada Militar precisou intervir. Além disso, ocorreram bloqueios de ruas e o acesso de motoristas foi dificultado em diversas regiões.