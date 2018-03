Assembleia popular das águas marca início do Fórum Alternativo Mundial da Água

A oitava edição do Fórum Mundial da Água começa neste domingo (18), em Brasília. O evento deve reunir cerca de 45 mil pessoas interessadas no tema da água. Desse total, 10 mil são especialistas vindos de mais de 100 países que estarão debatendo diferentes teses sobre a questão da água, em vários painéis ao longo da semana. O fórum tem a chancela do CMA (Conselho Mundial da Água), organismo internacional responsável pelo acompanhamento da questão em todo o mundo há mais de 30 anos. Esta é a primeira vez que o fórum ocorre em um país do Hemisfério Sul, desde sua estreia em 1997, na cidade de Marrakesh, no Marrocos. Para o presidente do CMA é o brasileiro Benedito Braga, o grande objetivo do fórum é "aproximar a comunidade científica e técnica da comunidade tomadora de decisão", ou seja, a classe política. Segundo Braga, é preciso "motivar os governantes para a importância da água para destinar recursos para as obras hídricas necessárias".