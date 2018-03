Katy Perry conquista público gaúcho com show performático na Arena do Grêmio

Quem esteve na Arena do Porto Alegre na noite da quarta-feira (14) certamente saiu sorrindo do estádio: Katy Perry apresentou mais que um show, mas um espetáculo completo com projeções, luz, dança, figurinos e elementos cênicos surpreendentes, além, é claro de hits dançantes como I Kissed a Girl, Hot N Cold, Roar e Firework. A cantora norte-americana também interagiu bastante com o público, arriscando algumas palavras em português com a plateia, repleta de crianças. A Witness: The Tour, quarta turnê mundial de Katy Perry, terá ainda apresentações em São Paulo (dia 17) e no Rio de Janeiro (dia 18, na Praça da Apoteose). Para mais informações sobre o show, leia a resenha