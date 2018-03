Britânicos prestam homenagens ao físico Stephen Hawking

Os britânicos prestaram suas homenagens em frente a Gonville & Caius College, da Universidade de Cambridge, ao físico Stephen Hawking, que veio a falecer aos 76 anos de idade nesta quarta-feira (14). As causas da morte não foram divulgadas. O cientista convivia com a doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica (ELA), que o levou a usar uma cadeira de rodas para se locomover e um sintetizador de voz para se comunicar. Hawking foi membro do campus por 50 anos. Por lá desenvolveu trabalhos relacionados ao campo da física, principalmente as que envolviam a astronomia e natureza quântica. A universidade ainda posicionou a bandeira da Grã-Bretanha a meio mastro.