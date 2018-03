Estudantes americanos cobram leis antiarmas mais rigorosas

Com o massacre que deixou 17 mortos em uma escola na Flórida completando um mês, milhares de estudantes foram às ruas em protesto contra a venda de armas nos Estados Unidos. Os manifestantes carregavam cartazes com mensagens dizendo "Protejam as crianças e não as armas" e "Nunca novamente". Eles pedem leis antiarmas mais rigorosas. Os estudantes também marcharam em homenagem às vítimas da tragédia. Estima-se que cerca de 150 mil estudantes participaram dos atos nas principais estados da Costa Leste. Em Nova Iorque, os manifestantes utilizaram vestimentas cor de laranja, em referência ao movimento antiarmas. Em Washington, houve protestos em frente à Casa Branca (foto).