Péle é homenageado durante o Fórum Econômico Mundial

Em um cenário em que os protagonistas geralmente são políticos e empresários, Pelé roubou a cena para si. O ex-atleta do Santos e um dos principais personagens da Seleção Brasileira da metade final do século XX foi contemplado com o prêmio de “Cidadão Global”, durante o Fórum Econômico Mundial, que aconteceu nesta quarta-feira (14). O Rei do futebol se juntou com o Presidente Michel Temer e outras figuras políticas do Brasil no palco do Fórum – a presença dos políticos não foi tão aplaudida quanto a do jogador. Como na foto ao lado, todos que se unirão ao ex-jogador pareciam querer tirar um pedacinho do prestigio de Pelé.