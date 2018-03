Antes de falecer, Bebeto de Freitas apresentava time de futebol americano do Atlético-MG

Pouco antes de sofrer um infarto fulminante que o levou a óbito nesta terça-feira (13), o diretor de Administração e Controle do Atlético-MG e ícone do vôlei brasileiro Bebeto de Freitas (e) participou do lançamento do novo time de futebol americano do clube na Cidade do Galo, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Mesmo atendido prontamente, ele não resistiu à parada cardíaca e faleceu no início da tarde, aos 68 anos. Responsável por comandar a seleção brasileira masculina de voleibol vice-campeã mundial em 1982 e na conquista da medalha de prata na Olimpíada de Los Angeles, em 1984, Paulo Roberto Freitas foi também presidente do Botafogo, entre 2002 e 2008. Tanto o clube carioca quanto o mineiro decretaram três dias de luto pela morte de Bebeto.