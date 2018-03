Greve dos Correios dura apenas um dia no RS

O transtorno causado pela paralisação dos Correios durou apenas um dia no Rio Grande do Sul. A greve geral foi anunciada na segunda-feira (12), mas foi cancelada no estado após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) negar as solicitações de anulação das possíveis mudanças trabalhista da empresa. Em nota, o Correios explica que o direito a manifestação é de todo trabalhador, mas que não seria o momento ideal para uma paralisação - devido ao momento de déficit financeiro que atinge o órgão. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Estado (Sintect-RS) informou que 70% dos carteiros e 30% dos atendentes aderiram a causa. De acordo com o Sintect-RS a categoria seguem mobilizada e aguarda o acesso ao acordão para decidir que medidas irão tomar.