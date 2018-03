Novo presidente, Sebastián Piñera toma posse no Chile

O novo presidente do Chile, Sebastián Piñera, tomou posse no último domingo (11), em cerimônia realizada na cidade de Valparaíso, na região costeira do país. Eleito pela segunda vez ao cargo máximo da nação, o centro-direitista recebeu a faixa presidencial de Michelle Bachelet de forma amistosa, com direito a troca de sorrisos e um abraço. Estiveram presentes no evento os presidentes Enrique Peña Nieto (México), Lenín Moreno (Equador), Evo Morales (Bolívia) e Michel Temer (Brasil). O brasileiro foi o último convidado a chegar à cerimônia, poucos minutos antes de Bachelet. Depois da passagem oficial do cargo, Piñera chamou um a um aos novos ministros, para empossa-los oficialmente. A maioria deles havia integrado seu gabinete em sua primeira gestão, entre 2010 e 2014.