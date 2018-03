Carro voador desenvolvido por Audi e Airbus é atração no Salão de Genebra

Entre os diversos modelos inusitados apresentados no Salão do Automóvel de Genebra, que ocorre entre 8 e 18 de março na Suíça, está o Pop.up next. Desenvolvido pela Audi em parceria com a Airbus, o veículo híbrido é projetado para andar tanto sobre rodas quanto por via aérea, acoplado em uma espécie de drone. O protótipo é elétrico, tem capacidade para dois ocupantes e é comandado a partir da fala, do reconhecimento facial ou do toque na enorme tela de 49 polegadas. Conforme a fabricante, o módulo de voo do Pop.up next tem 4,40 metros de comprimento e é movido por 8 motores elétricos, que totalizam 217 cavalos e têm autonomia de 50 km. Já a base com as rodas, movida por tração traseira, tem 3,12 metros de comprimento e pesa cerca de 200 kg.