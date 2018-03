Apenas três atletas levam nome do Brasil aos Jogos Paralímpicos de Inverno

Brasileiros já encaram os Jogos Paralímpicos de Inverno, em Pyeongchang, na Coreia do Sul. A delegação brasileira tem apenas três atletas: Aline Rocha, do esqui cross-country, que desfilou como porta-bandeira na abertura na sexta-feira (9), Cristian Ribera, da mesma modalidade de Aline, e André Cintra, no snowboard. Cintra estreou nesse domingo (11) e foi eliminado nas oitavas de final do snowboard cross. Aline (foto), de 27 anos, e Ribera, de apenas 15 anos, estrearam no sábado (10) no esqui cross country. O adolescente ficou em sexto lugar, e a atleta em 15º. É a segunda participação do Brasil em Jogos Paralímpicos de Inverno. A primeira vez foi em Sochi, em 2014. Mais que ganhar, a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) diz que a delegação busca mostrar o desenvolvimento do esporte de neve no País, mesmo com condições adversas, por causa do clima.