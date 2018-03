Morte de jornalista na Eslováquia gera manifestações contra o Primeiro Ministro

Milhares de pessoas foram às ruas de Bratislava e de outras cidades da Eslováquia no fim de semana para protestar contra a morte de um jornalista que investigava casos de corrupção ligados ao governo. A onda de protestos que agita o país a quase duas semanas é a maior desde a sua independência, em 1993, e coloca pressão sobre o governo do primeiro ministro Robert Fico, já que aliados seus são suspeitos de ligação com a máfia italiana. Fico convocou neste final de semana uma reunião para debater a situação. As manifestações começaram após a morte do jornalista Jan Kuciak e de sua namorada, Martina Kusnirova. Os corpos do casal foram encontrados dentro de sua casa, em Velka Maca, com marcas de tiro. Kuciak era conhecido por investigar casos de corrupção e é o segundo jornalista assassinado na Europa neste ano.