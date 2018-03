Palco para show de Katy Perry começa a ser montado na Arena do Grêmio

Os fãs de Katy Perry já podem começar a se preparar para o show, pois faltam apenas 5 dias para uma das divas internacionais do pop aterrissar em solo gaúcho. O palco do evento já começou a ser montado na Arena do Grêmio para a apresentação da cantora norte-americana. O show será na próxima quarta-feira (14) e inicia às 21h30 – mas para quem quiser ficar frente a frente com a Katy Perry poderá entrar a partir das 17h para reservar um lugar privilegiado para assistir ao espetáculo. A abertura do evento está programado para às 19h20min com uma apresentação da atração local Valéria e, mais tarde, às 20h15, o palco será tomado pela Bebe Rexha. Para quem ainda não comprou seu ingresso, ainda estão à venda pelo site www.livepass.com.br