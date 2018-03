Mulheres marcham por direitos em Porto Alegre

Militantes de diversos movimentos sociais foram às ruas de Porto Alegre nesta quinta-feira (8), para a Marcha do Dia Internacional da Mulher. A principal caminhada começou na Rodoviária da Capital a partir das 8h, e rumou para o Centro Histórico. Pelo menos 500 mulheres participaram do ato, que passou pela avenida Mauá e se concentrou na área do Paço Municipal e do Largo Glênio Peres. Na frente da prefeitura, o principal alvo de críticas foi o prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB). Em seguida, a marcha seguiu para outro ponto do roteiro, em frente ao Palácio Piratini e, depois, para a área do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). No mesmo dia, a sede local da Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no bairro Floresta, foi ocupada por cerca de 300 militantes, que cobraram o restabelecimento do orçamento voltado ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).