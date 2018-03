Arquivo Público do Rio Grande do Sul completa 112 anos de história

Há 112 anos era inaugurado o Arquivo Público do Rio Grande do Sul (APERS), e a data foi comemorada na sede da instituição, que surgiu em 8 de março de 1906. Para marcar a data histórica, foi inaugurada a exposição “Arquivo em Revista”, com uma Roda de Memória, reunindo quatro ex-diretores da casa e que contaram a sua trajetória no período à frente do Arquivo Público. Na mostra, os visitantes podem ter acesso a documentos como o Regulamento do Arquivo da APERS, uma espécie de 'certidão de nascimento' da instituição, que é do dia de surgimento da instituição. Como qualquer outro aniversário, teve Parabéns a Você e bolo. A APERS reúne documentos, registros e arquivos do Estado, especialmente do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário.