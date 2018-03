FAB intercepta avião com meia tonelada de cocaína no Mato Grosso

Um caça A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou um avião bimotor que estava carregado com meia tonelada de cocaína. O abate foi nessa terça-feira (6) na região de Nova Fernandópolis, em Mato Grosso. A ação faz parte da Operação Ostium para coibir ilícitos transfronteiriços, na qual atuam em conjunto a FAB, a Polícia Federal (PF) e órgãos de segurança pública. Três aeronaves de defesa aérea A-29 Super Tucano e um avião radar E-99 foram empregados para monitorar e interceptar o avião que vinha da Bolívia. A FAB diz que foi seguido o protocolo das medidas de policiamento do espaço aéreo brasileiro, que inclui interrogar o piloto do bimotor, mas não obteve resposta. A aeronave, então, foi classificada como suspeita.