Cpers faz vigília contra divisão do IPE e fechamento de escolas

O Cpers-Sindicato, que representa os professores estaduais gaúchos, realizou nesta terça-feira (6) um ato público contra a municipalização e contra o fechamento de escolas e o encerramento de turnos e turmas no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, os representantes seguem na vigília contra projetos que propõem a separação do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (Ipergs). As propostas, de autoria do governo de José Ivo Sartori, preveem que o IPE seja dividido em IPE Saúde e IPE Previdência. No dia 21 de fevereiro, o secretário de Educação do governo Sartori, Ronald Krummenauer, afirmou se arrepender de não ter fechado mais escolas devido à baixa procura da população. Em janeiro, o governo do Estado fechou seis escolas da rede estadual.