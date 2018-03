Berlusconi é alvo de protesto durante eleições na Itália

O ex-premiê italiano Silvio Berlusconi foi alvo de protesto durante as eleições gerais italianas, que ocorreram neste domingo (4). Em ano de sua ressurreição política, após acusações de corrupção, relações com a máfia e orgias com uma prostituta menor de idade, ele foi surpreendido por uma ativista feminista, que subiu na mesa da zona eleitoral em que Berlusconi votava em Milão e despiu os seios diante dele gritando "O tempo acabou!". "Acabou o meu tempo? Sim, efetivamente tinha terminado a fila", ele respondeu, sorrindo. Resultados preliminares divulgados nesta segunda-feira (5) mostram que a coalizão de centro-direita, do ex-premiê, obteve 37% dos votos nas eleições parlamentares do domingo, com 76% das sessões eleitorais já contabilizadas. O Movimento 5 Estrelas somou 31,9% e a coalizão de centro-esquerda, 23,46%. Como nenhum agrupamento político obteve maioria absoluta, espera-se que as negociações para a formação de um governo sejam longas e difíceis.