Daniela Mercury faz show em Torres após três anos longe dos palcos gaúchos

Daniela Mercury voltou aos palcos gaúchos após um jejum de três anos. A primeira apresentação da cantora após a maratona do carnaval foi no sábado em Torres. A atração musical gratuita fez parte da programação do 17º Circuito Verão Sesc de Esportes e reuniu um público de 26 mil pessoas que se animaram ao som de hits clássicos da baiana como Minha mãe e Minha pátria, O canto da cidade, Swing da cor, além do premiado Banzeiro. O palco foi montado na Praia dos Molhes. O Circuito Verão Sesc encerrou no domingo (4) e premiou atletas em diversas modalidades como basquete, vôlei e futebol. O evento foi uma parceria promovida pelo Sistema Fecomércio-RS, Sesc e Prefeitura Municipal de Torres.