Ativistas protestam em frente ao escritório da Novartis no Reino Unido

Manifestantes da organização Global Justice Now realizaram um protesto em frente ao escritório da Novartis - uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo - em Farnborough, Reino Unido. A manifestação faz parte de um movimento mundial de ativistas contra a gigante suíça, que contou com protestos também na África do Sul e na Malásia, todos demandando que a companhia respeite o direitos dos governos de usar mecanismos legais para tornar medicamentos essenciais mais acessíveis para o público. Recentemente, a Novartis teria pressionado o governo colombiano a respeito do preço de um remédio contra leucemia que estaria sendo vendido por um preço muito baixo no país.