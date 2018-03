Metrô do Distrito Federal sai dos trilhos e interrompe circulação

Os vagões de um dos trens do Metrô-DF (Distrito Federal) descarrilados em função de acidente chamou a atenção na capital federal. A saída dos trilhos ocorreu na manhã dessa quarta-feira (28), mas somente na madrugada desta quita-feira (1º) o conjunto foi guinchado para manutenção. O acidente ocorreu entre as estações de Águas Claras e Arniqueiras (foto), mas sem feridos, pois o trem estava vazio. Passageiros que estavam na estação próxima levaram um grande susto com o estrondo do descarrilamento. Apenas o maquinista estava no conjunto. Com o contratempo, a circulação de trens foi interrompida. Nesta quinta, o tempo de espera pelo metrô aumentou de 5 cinco para 22 minutos. Somente um dos dois trilhos do serviço ficou funcionando e com velocidade reduzida para manutenção. O trem teria saído dos trilhos por uma falha no sistema de freios.