Gauchão - Dois jogos encerram hoje as quartas de final. Às 19h, tem Brasil-Pel x São Luiz. No jogo de ida, houve empate em 1 a 1. Às 21h30min, vão a campo São José x Veranópolis. A vantagem é do VEC, que venceu em casa por 1 a 0.

Divisão de Acesso - Jogos de hoje, pela 4ª rodada: Brasil-Far x Glória (20h), Passo Fundo x Igrejinha (20h15min) e São Gabriel x Inter-SM (20h30min)

Alemanha - Afastado dos gramados há sete meses devido a uma fratura do pé esquerdo, o goleiro e capitão da seleção alemã, Manuel Neuer, ainda é dúvida para a Copa 2018 na Rússia. O tetracampeão vem amargando uma recuperação mais longa do que o previsto, já que a previsão era que tivesse retornado em janeiro.

Racismo - A Uefa denunciou, pela segunda vez neste ano, o Zenit St. Petersburg, da Rússia, por atos considerados discriminatórios de parte de sua torcida. Segundo a entidade Fare Network, que luta contra a discriminação, cânticos racistas teriam sido ouvidos durante o duelo contra o RB Leipzig, semana passada, pelas oitavas de final da Liga Europa. O caso deve ser julgado no dia 31 de maio.

Xabi Alonso - A promotoria de Madri, na Espanha, pediu cinco anos de prisão para o ex-jogador, acusado de ter sonegado cerca de € 2 milhões em impostos entre 2010 e 2012. O volante, que defendeu o Real entre 2009 e 2014 e foi campeão do mundo com a Espanha em 2010, aposentou-se no ano passado.

Fórmula 1 - A categoria anunciou uma medida para ampliar o número de ultrapassagens no GP da Austrália, que abre a temporada no domingo. Pela primeira vez, uma corrida terá três zonas DRS, onde é permitido o acionamento da asa móvel, que dá maior velocidade ao carro. Até então, o máximo permitido eram duas. Amanhã, ocorrem os primeiros treinos livres no circuito de Albert Park.