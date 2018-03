Ismaily se apresenta à seleção: 'Sou um lateral que gosta de apoiar o ataque'

O lateral-esquerdo Ismaily se apresentou nesta terça-feira à seleção brasileira para os amistosos contra Rússia, na sexta-feira, e Alemanha, no dia 27. O jogador de 28 anos, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi chamado para substituir Alex Sandro, cortado por causa de uma lesão muscular na coxa direita.

"Estava treinando e recebi essa notícia maravilhosa. Infelizmente foi pela lesão de um companheiro, mas estou muito feliz de receber essa oportunidade", disse o jogador na sua chegada ao hotel onde a delegação brasileira está hospedada em Moscou.

O novo convocado de Tite nasceu em Ivinhema, Mato Grosso do Sul e deixou o Brasil quando ainda tinha 19 anos. Aos que não conhecem seu futebol, ele se apresentou:

"Sou um jogador que gosta de apoiar o ataque, mas melhorei muito a parte defensiva aqui na Europa", explicou.

Ismaily começou a carreira como atacante no Ivinhema Futebol Clube e depois foi contratado pelo Desportivo Brasil. Jogou ainda no São Bento e foi para o Estoril, de Portugal, em 2009. No futebol português também defendeu Olhanense e Braga. Está no Shakhtar Donetsk desde 2013, onde conquistou três Campeonatos Ucranianos.

Ele é companheiro de clube de Taison e Fred, que estão na atual lista do técnico Tite. Também pelo time ucraniano jogou junto com Fernandinho e Douglas Costa. O lateral-esquerdo já estará à disposição de Tite no treino desta quarta-feira, no CT do Spartak de Moscou.