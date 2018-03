Divisão de Acesso - Na segunda-feira, no complemento da terceira rodada, teve Brasil-Far 2x2 Passo Fundo.

Alisson - O Real Madrid pretende oferecer ¤ 60 milhões (cerca de R$ 243 milhões) à Roma pelo ex-goleiro colorado. O clube espanhol pode oferecer a Alisson um contrato de cinco temporadas, com salário de ¤ 5 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por ano, mais do que o dobro do que ele recebe atualmente.

Carioca - O atacante Rildo, do Vasco, foi denunciado pela procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) por causa da entrada que causou a grave lesão no meio-campista João Paulo, do Botafogo, no clássico do último domingo, pela Taça Rio. Por ter quebrado a perna do adversário, ele corre o risco de ficar suspenso enquanto durar a recuperação do capitão alvinegro.

Paolo Guerrero - O peruano voltou a treinar ontem no Flamengo, após 135 dias afastado por ter sido flagrado em um exame antidoping com benzoilecgonina - principal metabólito da cocaína. As atividades respeitam os 45 dias previstos pelo regulamento da Fifa antes de 3 de maio - data final para a suspensão de seis meses.

Tênis - A brasileira Bia Haddad estreou com vitória no Torneio de Miami. Ontem, ela derrotou a britânica Heather Watson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2.

Patinação - A brasileira Isadora Williams, de 22 anos, nascida nos EUA, recusou o convite de uma atleta norte-americana para mudar de equipe, após se tornar a primeira latino-americana a chegar a uma final da patinação artística, ocorrida nos Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro, na Coreia do Sul.