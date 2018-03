Missão quase impossível no Beira-Rio

Pela terceira vez em menos de duas semanas, os gaúchos vivem o clima de nervosismo que sempre antecede um Grenal. Porém, no clássico de hoje, a partir das 21h45min, no Beira-Rio, a tensão parece estar somente de um lado: o colorado.

Depois de levar 2 a 1 no duelo da última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, o Inter viu o Grêmio triunfar novamente, desta vez por 3 a 0, e praticamente confirmar a vaga nas semifinais. Para seguir adiante, a equipe de Odair Hellmann precisa de um milagre: golear o rival por uma diferença de quatro gols, algo que não ocorre desde a década de 1950, ou devolver o placar, levando a decisão para os pênaltis. Na pior das hipóteses, a equipe joga pela dignidade, como ressaltou o capitão D'Alessandro, que admitiu ser muito difícil conseguir a classificação.

Tentando blindar o time nesse momento delicado, o técnico fechou as portas no último treino antes da partida. Tudo porque na segunda-feira alguns torcedores protestaram durante a atividade no CT Parque Gigante. A tendência é que Fabiano, que entrou no clássico de domingo no lugar de Gabriel Dias, assuma a lateral-direita, com Edenilson de volta à contenção. Na zaga, Klaus, com um problema no joelho direito, dificilmente será liberado, então Rodrigo Moledo deve seguir ao lado de Víctor Cuesta. Na frente, Roger volta a ser a principal opção, já que William Potkker e Leandro Damião continuam afastados por lesão.

Do lado gremista, mesmo que o técnico Renato Portaluppi tenha fechado a primeira parte do último treino, dificilmente haverá surpresas. Com Pedro Geromel convocado para a seleção brasileira, Bressan deve ficar com a vaga na defesa. No meio-campo, é provável que Arthur entre no lugar do capitão Maicon, que ontem não participou do rachão no final da atividade, por conta do desgaste muscular que o levou a ser substituído no segundo tempo último clássico.