Inter busca tranquilidade e fecha treino antes de Grenal decisivo

Presença do centroavante Roger (foto) é uma das possíveis mudanças do colorado para o clássico RICARDO DUARTE/INTER/DIVULGAÇÃO/JC

De portas fechadas no Beira-Rio. Assim o Internacional fechou sua preparação para o clássico Gre-Nal que decide o semifinalista do Campeonato Gaúcho nesta terça-feira (20). Tudo porque na segunda (19) alguns torcedores protestaram durante a atividade no CT Parque Gigante. À beira da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, o local de treinamento do Internacional dá acesso aos aficionados. E ali postaram-se aproximadamente 15 pessoas gritando contra os profissionais do clube.

A manifestação passou sem maior dano, mas o clima de pressão é tudo que o clube precisa evitar. E trabalhou para isso já no treino desta terça, indo para o Beira-Rio e trabalhando sem a presença de torcedores ou da imprensa.

Qualquer mudança no time só será conhecida pouco antes do clássico Grenal de quarta-feira. E muitas são as possibilidades. O retorno de um centroavante de ofício com Roger, a retomada do esquema 4-2-3-1, a participação de Klaus, a presença de Nico López, o posicionamento de D'Alessandro e o regresso de Danilo Fernandes são as incertezas na equipe.

A garantia é que a tarefa de ir à semifinal do Gaúcho não é nada fácil. Por ter perdido por 3 a 0 no duelo de ida, o Inter precisa bater o Grêmio por quatro de diferença para seguir no torneio. Se devolver o 3 a 0, a decisão será por pênaltis. O duelo está marcado para as 21h45 (de Brasília), na casa do colorado. Quem avançar no clássico enfrenta Caxias ou Avenida na semifinal.