Inter se desculpa por citar trecho de hino do Grêmio em e-mail

Folhapress

O Internacional usou um trecho do hino do Grêmio nesta segunda-feira (19) ao enviar e-mail aos seus torcedores em tom de convocação para o Gre-Nal 415, que ocorre nesta quarta-feira (21), a partir das 21h45min. A gafe motivou pedido de desculpas formal do time colorado.

"Sempre contigo para o que der e vier. Faça o check-in", dizia o título de um email disparado pelo Inter aos seus sócios. O trecho final da primeira frase é igual a um verso do hino do Grêmio, composto por Lupicinio Rodrigues na década de 1950.

Nas redes sociais, colorados e gremistas não ficaram indiferentes com o ato falho. O Inter, pouco depois, emitiu nota oficial em seu site. "O Sport Club Internacional vem por meio deste pedir desculpas aos sócios e torcedores pelo inaceitável erro ocorrido na tarde de hoje em e-mail marketing com título inadequado. Lamentamos profundamente o ocorrido e providências internas já foram tomadas", diz o texto.

Internacional e Grêmio farão no estádio Beira-Rio a partida de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Os tricolores podem até perder por dois gols de diferença, já que venceram por 3 a 0 no primeiro duelo.