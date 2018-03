Colorado vai encarar o Vitória pela Copa do Brasil

O Inter já sabe quem será seu próximo adversário na Copa do Brasil. Em sorteio realizado pela CBF ontem, ficou definido que o Colorado vai enfrentar o Vitória, em datas ainda a definir. O primeiro confronto acontece no Beira-Rio, com a partida de volta programada para a Bahia. Os classificados nessa fase se juntarão aos 11 clubes já garantidos nas oitavas de final - entre eles, o Grêmio, que tem vaga direta por estar disputando a Libertadores.

Os dois jogos ganham importância especial para o Colorado, já que até mesmo líderes do elenco, como o craque D'Alessandro, admitem que a classificação para as semifinais do Gauchão ficou muito difícil. Após a pesada derrota de 3 a 0 para o principal rival, no domingo, o discurso no Beira-Rio é de tentar evitar o desânimo e buscar, ao menos, uma vitória sobre o Grêmio amanhã, na partida de volta.

A última vez que o Inter fez um placar tão elástico, que serviria para classificação no Gauchão, foi em 1954, quando aplicou 6 a 2 no Grêmio no torneio amistoso de inauguração do estádio Olímpico. Além de dar uma resposta ao torcedor, a ideia é acabar com o jejum em clássicos, já que o Inter não ganha um Grenal desde o distante 22 de novembro de 2015, quando fez 1 a 0 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.