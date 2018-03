Jogador do Botafogo é operado após duas fraturas e terá alta na terça

Folhapress

O meio-campista João Paulo, do Botafogo, foi submetido a cirurgia na noite de domingo (18), horas após sofrer fraturas na tíbia e fíbula em duelo do alvinegro contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca. Em nota oficial, o Botafogo informa que a operação foi bem sucedida e que o atleta receberá alta hospitalar na terça-feira (20).

"Após fratura na tíbia e na fíbula, João Paulo foi operado com sucesso na noite deste domingo, por equipe coordenada pelo Dr. Christiano Cinelli, com os médicos Salvio Magalhães e Ricardo Bastos, todos do Botafogo. A previsão de alta é nesta terça-feira. #ForçaJoãoPaulo", escreveu o time nas redes sociais.

O clássico deste domingo (18) começou com uma imagem forte. João Paulo sofreu uma entrada logo aos 2 minutos de jogo e precisou ser substituído na derrota alvinegra por 3 a 2 diante do rival. O botafoguense foi encaminhado para o hospital São Vicente, no Rio de Janeiro.

No lance, Rildo e João Paulo foram disputar uma bola e o pé do vascaíno acabou acertando a canela de João Paulo. João Paulo precisou ser substituído por Marcelo, enquanto os companheiros de clube pediam a expulsão de Rildo, que levou o cartão amarelo. O vascaíno foi substituído na sequência após levar uma trombada e deslocar o ombro.

O Botafogo não se conformou com "apenas" um amarelo. "Força, João! Momento da entrada de Rildo no volante alvinegro. Ficou só no cartão amarelo...", escreveu o clube.