CBF confirma jogos do Brasil com Croácia e Áustria antes da copa

A CBF anunciou nesta segunda-feira (19) a programação de treinos e amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo da Rússia. O Brasil enfrentará Croácia e Áustria nos dias 3 e 10 de junho, respectivamente. A estreia do time de Tite no Mundial será no dia 17 de junho, diante da Suíça, em Rostov.

Os jogadores vão se apresentar à seleção no dia 21 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. Após uma semana de exames médicos e treinos, o time embarca para Londres, onde ficará entre o dia 28 de maio e 8 de junho. Na capital inglesa, o Brasil treinará no CT do Tottenham. O amistoso com a Croácia, no dia 3 de junho, ainda não tem cidade definida. A CBF anunciou apenas que o jogo será disputado na Inglaterra.

No dia 8 de junho, a delegação brasileira embarca para Viena, na Áustria. Após um treino na cidade, o time faz um amistoso com os donos da casa no dia 10. No dia 11, o Brasil viaja para Sochi, na Rússia, onde treinará até o dia 15 e embarca para Rostov, local da estreia no Mundial.

A confirmação dos amistosos contra Croácia e Áustria é um pedido do técnico Tite, que gostaria de enfrentar seleções europeias antes do Mundial. As datas dos jogos foram escolhidas pela comissão técnica para que a seleção entre em campo semanalmente. O objetivo de Tite e seus auxiliares é criar um ciclo de trabalho e de jogo até o jogo contra a Suíça. A Croácia está no Grupo D do Mundial ao lado de Argentina, Islândia e Nigéria. Já a Áustria não conseguiu a classificação para a Copa.