Serra Gaúcha, Charrua e San Diego largam na frente na temporada 2018 do campeonato gaúcho de rugby union

Foi com grandes pontuações que o campeonato gaúcho de rugby union iniciou neste final de semana. Serra Gaúcha, Charrua e San Diego largaram na frente na busca pelo título. A primeira rodada da competição organizada pela Federação Gaúcha de Rugby (FGR) teve um somatório de 202 pontos anotados. Prevaleceu também o fator local. Todos os times mandantes venceram seus confrontos na divisão principal.

Jogando em casa, em Caxias do Sul, o Serra Gaúcha recebeu o Planalto. Depois de ter sido campeão e vencer a repescagem, o time de Passo Fundo fez sua estreia na primeira divisão. E sentiu. O Serra Gaúcha venceu por 71 a 0. A grande diferença nos pontos coloca o time caxiense na primeira colocação nessa primeira rodada.

O Charrua também começou bem. Os índios enfrentaram o Brummers na Sociedade Hípica Porto-Alegrense. A vitória dos donos da casa foi por 66 a 10, o que deixa o time da Capital Gaúcha na segunda posição.

Outro time porto-alegrense que também ganhou na primeira rodada foi o San Diego. O time mandou o seu jogo no Parque Marinha do Brasil. Vice-campeão na temporada passada, o San Diego recebeu o último colocado de 2017, Universitário Rugby de Santa Maria. Com um time renovado, os santa-marienses começaram fazendo frente ao time da Capital. No primeiro tempo empataram no número de tries e só perderam na conversão – dois tries anotados cada, com San Diego convertendo os dois e o URSM não. O San Diego, no entanto, impôs seu ritmo de jogo no segundo tempo e finalizou a partida em 38 a 17.